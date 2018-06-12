Нарынбек Насыров рассказал, как флаг Кыргызстана на Монблан водрузил

«Мне всегда хотелось, чтобы люди знали больше о нашей стране, нашем гостеприимстве. Чтобы они приезжали покорять наши горы», — рассказал ИА «24.kg» Нарынбек Насыров, который водрузил флаг Кыргызстана на самой высокой горе Европы — пике Монблан.

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— Думаю, что теперь больше альпинистов узнают о нашей стране, чаще будут приезжать в Кыргызстан. Это будет большой экономический поток для нашей страны.

Я был рад совершить это восхождение и очень-очень рад, что предоставилась честь водрузить наш государственный флаг на базе «Тет Рус» (3 тысячи 167 метров) после покорения Монблана (4 тысячи 810 метров).

Персонал на базе так радовался нашему флагу, что владелец базы хотела забрать его домой. Нарынбек Насыров

Мне очень повезло с погодой: было солнечно, голубое небо и совсем не было ветра, 50 процентов восхождения зависит от погоды.

— Вы и в Кыргызстане увлекались альпинизмом?

— Увлекся альпинизмом здесь, в Швейцарии. Я сильно люблю спорт, занимался таеквондо и даже был чемпионом Балыкесира. Потом увлекся бадминтоном, играю почти 6 лет и уже выиграл несколько турниров в Швейцарии.

— Как оказались в Швейцарии?

— По работе. Работаю в банковской сфере. В 2003 году женился на француженке после завершения учебы в Турции. В городе Бурсе окончил лицей, а в Балыкесире — университет.

Через год сняли фильм «Сундук предков», и, когда собираюсь домой, родные всегда шутят: «Ура-а-а! Сундук предков едет домой». У нас с супругой трое детей. Домой стараюсь приезжать раз в год.





— Маме сначала было странно, а теперь у них очень крепкие связи и отношения! Супруга называет ее апа. Супругу поразило наше гостеприимство и теплота наших людей! Впечатления остались только положительные. Она хочет, чтобы дети воспитывались по нашим традициям.

— А родня жены к зятю кыргызу как отнеслась?

— Очень хорошо. Правда, мало знали о Кыргызстане в то время. Теперь все изменилось.

— Расскажите, как познакомились с женой.

— В студенческие годы в Турции работали вместе в отеле. Она была на стажировке. Познакомились случайно.

— Любовь с первого взгляда?

— Точно, с первого взгляда.

— Сложно было устроиться в Швейцарии?

— Совсем нет, Швейцария похожа на Кыргызстан, климатом, природой. Адаптация была легкой! Всегда надо быть терпимым. Терпение всегда побеждает, а потом успехи идут сами собой.