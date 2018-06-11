Штормовое предупреждение. Возможен сход селей

В Кыргызстане 11-15 июня в связи с ожидаемыми локальными ливнями в отдельных районах республики возможен сход селей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

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Ночью 12 июня на большей части территории страны в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

13 июня ночью без осадков, днем в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорье снег. В долинной зоне без осадков.

14 июня на большей части территории республики дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в предгорных и горных районах Чуйской, Джалал-Абадской, Ошской, Иссык-Кульской областей осадки интенсивные. Ветер западный, 4-9 м/с, 14 июня с усилением до 14 м/с.