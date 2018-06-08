Кыргызстан продолжит поставлять электроэнергию в Узбекистан

Бишкек и Ташкент договорились о продолжении летних поставок электроэнергии из Кыргызстана в Узбекистан. Об этом сообщили в ОАО «Электрические станции».

По их данным, с 8 июня и до конца августа Кыргызстан будет продавать соседям электричество. Планируется экспортировать 500 миллионов киловатт-часов по цене 2 цента. Ежесуточные объемы поставок будут корректироваться исходя из технических возможностей сторон и притока воды в Токтогульское водохранилище.

«На сегодня планируемый объем воды в Токтогульском водохранилище на 2018 год позволяет экспортировать электроэнергию. В 2017-м в летний период Кыргызстан поставил Узбекистану 1 миллиард 142 миллиона киловатт-часов электроэнергии», — сообщили в «Электрических станциях».