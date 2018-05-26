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Общество

Подрыв прокурорской машины. К ответственности требуют привлечь следователя

В Бишкекском городском суде начали рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Октябрьского районного суда по делу о подрыве автомашины старшего прокурора отдела внутренних расследований Генеральной прокуратуры Эркина Курманалиева.

Обвинямый Тологон Айтмырзаев получил 21 год лишения свободы. Однако его адвокат Бактыбек Жумашев уверен, что дело сфабриковали, а признательные показания подзащитного получили под давлением, и на процессе Тологон Айтмырзаев от них полностью отказался.

«Кроме того, нам также не представили ни одного убедительного доказательства, как Тологон Айтмырзаев, обычный бизнесмен, мог изготовить взрывное устройство», — сказал Бактыбек Жумашев.

Он добавил, что ходатайствует о привлечении к ответственности следователя Генеральной прокуратуры, который вел дело. 

Взрыв прогремел 29 июля 2016 года, когда Эркин Курманалиев садился в припаркованную у дома машину. Ему оторвало кисть руки и выбило глаз.
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