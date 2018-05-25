На весь Кыргызстан. 124 выпускника школ могут получить аттестат особого образца

В Кыргызстане подвели итоги тестирования среди выпускников школ, претендующих на аттестат особого образца.

Как сообщили ИА «24.kg» в Министерстве образования и науки, подали заявку 1 тысяча 4 претендента из всех регионов страны, 69 не явились на тест по разным причинам.

Из участвовавших 965 школьников 544 были из школ с кыргызским языком обучения, 384 — с русским и 37 — с узбекским языком. Учащиеся прошли тестирование по пяти дисциплинам: математике, родному языку (кыргызскому, русскому, узбекскому), химии, истории, кыргызскому языку (государственному) для школ с русским и узбекским языком обучения и русскому языку (официальному) для школ с кыргызским языком обучения.

Подтвердили свои знания всего 124 выпускника, или 12,85 процента от общего числа претендентов.

Всего же, по данным Минобразования, школы в Кыргызстане в 2018 году окончат 62 тысячи одиннадцатиклассников.

Тест проводится для проверки качества подготовки выпускников школ, претендующих на аттестат с отличием. Если в 2011-м в срезе знаний приняли участие 3 тысячи 6 человек, то в последующие годы число желающих резко снизилось.

Никакого поощрения для подтвердивших свои отличные знания не предусмотрено.