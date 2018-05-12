На wi-fi и освещение Карагачевой рощи потратят 1,4 миллиона сомов

Администрация Свердловского района Бишкека объявила тендер на дополнительные работы по замене и модернизации системы освещения и телекоммуникации (wi-fi, видеонаблюдение, акустика) в Карагачевой роще. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Реконструкция парка ведется с прошлого года. 2 миллиона сомов потратили на дендрологическое обследование насаждений, разработку проектной документации по ландшафтному объекту: схемы пешеходного и транспортного движения, расположение скамеек, урн, рекламных стендов, фонарей, детских площадок, павильонов для отдыха и тихих игр.

На сессии Бишкекского городского кенеша аким Свердловского района Самарбек Болотбеков сообщил, что в планах освещение всего парка, благоустройство дорожек, строительство спортплощадок, в частности теннисного корта и беговой дорожки вокруг озера. На это выделили 30 миллионов сомов.

Установку освещения, wi-fi, видеонаблюдения оценили в 1,4 миллиона сомов. Работы необходимо завершить в течение месяца после заключения договора.