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Общество

В Кыргызстане впервые прооперировали пациента с гемофилией

В Кыргызстане впервые пациенту с гемофилией провели крупную операцию по эндопротезированию, сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, операция по замене правого тазобедренного сустава длилась два с половиной часа. Все прошло хорошо, и в данное время пациент чувствует себя удовлетворительно.

«Наш первый успех состоялся благодаря специалистам из Национального медицинского исследовательского центра гематологии России, профессорам Владимиру Зоренко, Татьяне Полянской и «Твинниг программе», осуществляемой Всемирной федерацией гемофилии для поддержки и помощи больных этим недугом», — рассказал директор Национального центра онкологии и гематологии Эрнис Тилеков.

«Это был мастер-класс российских травматологов, имеющих богатый опыт в оказании помощи больным гемофилией с участием академика Сабырбека Джумабекова. Более того, российские коллеги  бесплатно  предоставили нам дорогостоящий концентрат восьмого фактора свертываемости крови в размере 400 тысяч единиц, без которого пациенту с гемофилией даже зуб удалять нельзя», — добавил он.

За время визита россияне уже проконсультировали 15 взрослых больных, в оставшиеся дни они осмотрят и проконсультируют еще 15 детей.

Всего в Кыргызстане зарегистрировано около 370 больных гемофилией, из них примерно 127 детей в возрасте до 16 лет.
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