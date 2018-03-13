Девять человек осуждены в городе Ош за экстремизм

Ошский городской суд признал виновными в организации и участии в деятельности незаконной религиозной организации «Йакын инкар» девять человек, приговорив их к разным срокам лишения свободы — от 3 до 4 лет. Об этом сообщили в канцелярии суда.

В июне 2017 года задержали 16 человек по подозрению в членстве в этой организации. В отношении семерых следствие продолжается.

«Йакын инкар» — течение, отделившееся от религиозного движения «Таблиги Джамаат». Название в переводе с арабского означает «отрицание всего, кроме Бога». Его последователи, по их убеждению, пытаются жить, как во времена пророка Мухаммеда: носят длинные волосы и традиционную арабскую одежду, ходят пешком, отказываются практически от всех современных технических достижений. Точное число инкарцев в Кыргызстане неизвестно. Они проповедуют такие идеи, как раздельное обучение детей в школе, отказ от телефонов и телевизоров.