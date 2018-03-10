20:23
USD 68.17
EUR 84.59
RUB 1.20
Общество

Работа тяжелая, но необходимая. Бишкекчан призывают уважать труд коммунальщиков

С наступлением теплых дней работники муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» приступили к очистке и продувке закрытых коллекторно-дренажных сетей в различных районах столицы.

Как отмечают в МП, работа эта тяжелая, но коммунальщики стараются. Им приходится очищать коллекторы от накопившихся бытовых и канализационных отходов. Чтобы не допустить засоров от мусора рабочие устанавливают фильтрующие сетки.

В «Зеленхозе» подчеркивают, что основными проблемами для рабочего состояния закрытых коллекторно-дренажных сетей становятся незаконное подключение к ним местных жителей, которые систематически засоряют их, самовольная установка ограждений на территории, где расположены дренажные сети, кража крышек, закрывающих колодцы. Все это усложняет работу по очистке дренажных систем.

Жителей Бишкека просят уважительно относится к труду городских служб и не засорять дренажные системы.

 

 
Ссылка:
просмотров: 256
Версия для печати
Материалы по теме
Деревья станут лучше расти? В Бишкеке переименован «Зеленстрой»
Популярные новости
Ак-калпак: все, что вы&nbsp;забыли про гордость кыргыза Ак-калпак: все, что вы забыли про гордость кыргыза
Светлана Левина: Многое в&nbsp;Бишкеке напомнило мне уютную Москву моего детства Светлана Левина: Многое в Бишкеке напомнило мне уютную Москву моего детства
Пять налоговиков арестованы после спецоперации ГКНБ на&nbsp;рынке &laquo;Дордой&raquo; Пять налоговиков арестованы после спецоперации ГКНБ на рынке «Дордой»
Вырубка и&nbsp;сплошной асфальт в&nbsp;Бишкеке приведут к&nbsp;росту канцерогенов в&nbsp;воздухе Вырубка и сплошной асфальт в Бишкеке приведут к росту канцерогенов в воздухе
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане стартовал предзаказ на&nbsp;новые флагманы Samsung S9/S9+&nbsp;в O!Store В Кыргызстане стартовал предзаказ на новые флагманы Samsung S9/S9+ в O!Store
Дарите женщинам цветы и&nbsp;выгодное общение Дарите женщинам цветы и выгодное общение
Море подарков к&nbsp;8&nbsp;Марта в&nbsp;O!Store (продолжение) Море подарков к 8 Марта в O!Store (продолжение)
ОАО &laquo;Бакай Банк&raquo; поздравляет женщин Кыргызстана с&nbsp;Международным днем 8&nbsp;Марта ОАО «Бакай Банк» поздравляет женщин Кыргызстана с Международным днем 8 Марта