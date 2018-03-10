Работа тяжелая, но необходимая. Бишкекчан призывают уважать труд коммунальщиков

С наступлением теплых дней работники муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» приступили к очистке и продувке закрытых коллекторно-дренажных сетей в различных районах столицы.

Как отмечают в МП, работа эта тяжелая, но коммунальщики стараются. Им приходится очищать коллекторы от накопившихся бытовых и канализационных отходов. Чтобы не допустить засоров от мусора рабочие устанавливают фильтрующие сетки.

В «Зеленхозе» подчеркивают, что основными проблемами для рабочего состояния закрытых коллекторно-дренажных сетей становятся незаконное подключение к ним местных жителей, которые систематически засоряют их, самовольная установка ограждений на территории, где расположены дренажные сети, кража крышек, закрывающих колодцы. Все это усложняет работу по очистке дренажных систем.

Жителей Бишкека просят уважительно относится к труду городских служб и не засорять дренажные системы.