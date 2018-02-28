Минздрав запрещает закупать препараты с недоказанной эффективностью и БАДы

У Министерства здравоохранения Кыргызстана есть два ведомственных акта, которые запрещают руководителям лечебных заведений на бюджетные средства закупать препараты с недоказанной эффективностью и БАДы. Об этом на круглом столе сообщила консультант по доказательной медицине Минздрава Бермет Барыктабасова.
По ее словам, каждый руководитель должен знать, какие препараты относятся к неэффективным и БАДам. В случае выявления фактов их закупки на бюджетные средства, ведомство будет сообщать об этом в правоохранительные органы.
По ее словам, сейчас сложилась ситуация, когда Минздрав знает о коррупционных закупках, но полномочий, чтобы предотвратить их, у него не хватает. У правоохранительных органов полномочия есть, но знаний медицинских нет, отметила консультант.