Минздрав запрещает закупать препараты с недоказанной эффективностью и БАДы

У Министерства здравоохранения Кыргызстана есть два ведомственных акта, которые запрещают руководителям лечебных заведений на бюджетные средства закупать препараты с недоказанной эффективностью и БАДы. Об этом на круглом столе сообщила консультант по доказательной медицине Минздрава Бермет Барыктабасова.

По ее словам, каждый руководитель должен знать, какие препараты относятся к неэффективным и БАДам. В случае выявления фактов их закупки на бюджетные средства, ведомство будет сообщать об этом в правоохранительные органы.

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«Один случай уже есть. Мы сообщили в Генеральную прокуратуру о чрезвычайном злоупотреблении назначением БАДов. Но это не лечение, это не лекарства, а биологически активные добавки. Более того, это может пагубно сказаться на здоровье и кошельке пациента. Прокуратура за неделю проверила все организации здравоохранения и сообщили нам о назначении БАДов врачами или закупке на бюджетные средства нейропротекторов или нооотропов, которые не относятся к эффективным препаратам», — рассказала она.

По ее словам, сейчас сложилась ситуация, когда Минздрав знает о коррупционных закупках, но полномочий, чтобы предотвратить их, у него не хватает. У правоохранительных органов полномочия есть, но знаний медицинских нет, отметила консультант.