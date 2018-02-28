В Кыргызстане на лекарства в медучреждениях тратят свыше 2,3 миллиарда сомов

В Кыргызстане на обеспечение лекарствами медицинских учреждений выделяется свыше 2,3 миллиарда сомов. Об этом сообщил на круглом столе директор Фонда обязательного медицинского страхования Марат Калиев.

По его словам, основные сложности состоят в слабом менеджменте самих лечебных учреждений.

«Нам поступает много жалоб от пациентов о том, что в больнице нет лекарств. Каждую жалобу мы проверяем. Есть случаи, когда средства направляют на приобретение дорогих препаратов, а дешевые остаются за бортом. А бывает, что пациенту не назначают лекарство, а на складе есть. Потом его списывают. Но ситуация значительно улучшилась. Раньше пациенту писали большой список, сейчас он сокращается, особенно по базовым препаратам: шприцы, антибиотики», — сказал Марат Калиев.