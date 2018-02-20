Школьники в США протестовали, лежа у стен Белого дома, против оружия

Несколько десятков подростков устроили вчера лежачий протест у стен Белого дома, требуя от американских властей ужесточения контроля над оборотом оружия в стране. Об этом сообщило ВВС.

Поводом для протеста стала стрельба в школе во Флориде, ставшая самой кровавой трагедией по числу жертв с 2012 года. При нападении на школу в Сэнди Хук в 2012-м погибли 26 человек.

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Идея протеста принадлежит двум школьницам Элеонор Нехтерлайн и Уитни Боуэн. Поначалу возглавляемая ими группа «Подростки за ужесточение контроля над оборотом оружия» хотела собрать 17 человек и попросить их в течение трех минут полежать на тротуаре перед Белым домом. Всего трех минут хватило бывшему ученику школы 19-летнему Николасу Крузу, чтобы убить 17 школьников и студентов.

Организаторы сначала хотели попросить близких друзей и знакомых поучаствовать в акции,

В итоге через соцсети группа разрослась, и к протесту присоединились свыше ста человек — подростки, родители, учителя.

Фото GETTY IMAGES. Юные американцы требуют ужесточить закон о торговле огнестрельным оружием

Одни участники легли на тротуар, изображая погибших в результате стрельбы в школе во Флориде. Другие держали плакаты со словами: «Я следующий?», «Конгресс или Национальная стрелковая ассоциация принимает у нас законы?» и скандировали: «Хватит убивать детей!»

Фото GETTY IMAGES. «Школа не место для страха», «Любите детей, а не оружие», — гласили плакаты

Национальная стрелковая ассоциация США, считающаяся частью «оружейного лобби» в США , ведет агитацию против всех форм контроля за продажей оружия и утверждает, что чем больше оружия на руках у населения, тем выше безопасность граждан.

Президент США Дональд Трамп согласился, что необходимо улучшить систему федеральных проверок биографии покупателей при продаже оружия. Он обсудил с сенатором-республиканцем Джоном Корнином готовящийся межпартийный законопроект на эту тему.

В законопроекте не предусмотрено новых ограничений на покупку оружия, но прописана необходимость более тщательных проверок.

Фото GETTY IMAGES. Школьники протестуют у Белого дома в Вашингтоне

По информации американских СМИ, Николасу Крузу удалось приобрести семь винтовок в 2017 году, несмотря на то что в 2016-м он попал в поле зрения социальных служб штата из-за проблем психического плана.

Фото GETTY IMAGES. На акцию пришли и те, кто требует вооружить учителей

На протестную акцию пришли и противники контроля оборота оружия. Их плакат с призывом вооружить учителей встретили словами «Позор», «Позор».