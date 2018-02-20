Школьники в США протестовали, лежа у стен Белого дома, против оружия

Несколько десятков подростков устроили вчера лежачий протест у стен Белого дома, требуя от американских властей ужесточения контроля над оборотом оружия в стране. Об этом сообщило ВВС.
Поводом для протеста стала стрельба в школе во Флориде, ставшая самой кровавой трагедией по числу жертв с 2012 года. При нападении на школу в Сэнди Хук в 2012-м погибли 26 человек.
Организаторы сначала хотели попросить близких друзей и знакомых поучаствовать в акции,
В итоге через соцсети группа разрослась, и к протесту присоединились свыше ста человек — подростки, родители, учителя.
Одни участники легли на тротуар, изображая погибших в результате стрельбы в школе во Флориде. Другие держали плакаты со словами: «Я следующий?», «Конгресс или Национальная стрелковая ассоциация принимает у нас законы?» и скандировали: «Хватит убивать детей!»
Национальная стрелковая ассоциация США, считающаяся частью «оружейного лобби» в США , ведет агитацию против всех форм контроля за продажей оружия и утверждает, что чем больше оружия на руках у населения, тем выше безопасность граждан.
Президент США Дональд Трамп согласился, что необходимо улучшить систему федеральных проверок биографии покупателей при продаже оружия. Он обсудил с сенатором-республиканцем Джоном Корнином готовящийся межпартийный законопроект на эту тему.
В законопроекте не предусмотрено новых ограничений на покупку оружия, но прописана необходимость более тщательных проверок.