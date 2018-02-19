Уволен водитель маршрутки, смотревший клипы во время езды по Бишкеку

В Бишкеке водитель маршрутки, смотревший клипы во время езды, уволен. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
По данным муниципалитета, накануне в СМИ и социальных сетях появилась видеозапись пассажирки одного из маршрутных микроавтобусов. Управление городского транспорта проверило факт. В итоге водитель микроавтобусного маршрута №204 Э.А.Тиленчиев уволен за грубое нарушение транспортной дисциплины и правил перевозки пассажиров.
По всем возникающим вопросам, связанным с работой транспорта, мэрия просит обращаться через приложение WhatsApp по номерам:
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