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Общество

Уволен водитель маршрутки, смотревший клипы во время езды по Бишкеку

В Бишкеке водитель маршрутки, смотревший клипы во время езды, уволен. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По данным муниципалитета, накануне в СМИ и социальных сетях появилась видеозапись пассажирки одного из маршрутных микроавтобусов. Управление городского транспорта проверило факт. В итоге водитель микроавтобусного маршрута №204 Э.А.Тиленчиев уволен за грубое нарушение транспортной дисциплины и правил перевозки пассажиров.

По всем возникающим вопросам, связанным с работой транспорта, мэрия просит обращаться через приложение WhatsApp по номерам:

— 0(555) 93-31-91 — Бишкекское троллейбусное управление;

— 0(704) 30-56-56 — МП «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие»;

— 0(703) 77-78-89 — Управление городского транспорта. 

Вы также можете стать «агентом 024», отправив новость в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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