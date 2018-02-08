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Общество

Суд по делу экс-начальника ДПС Зумрад Джанабаевой возобновится

Верховный суд отказал адвокатам экс-начальника ДПС (ныне ГУОБДД) Зумрад Джанабаевой и не отправил ее дело на доследование. Процесс возобновится в Октябрьском райсуде Бишкека. Об этом ИА «24.kg» рассказали в канцелярии суда. 

По делу также проходят обвиняемыми бывший начальник отдела кадров Жылдыз Тулеева и бывший сотрудник ДПС Нурбек Керимкулов.

Осенью 2015 года в Бишкеке произошла авария с участием экипажа дорожно-патрульной милиции ГУВД Бишкека и сотрудника ДПС ГУВД столицы, старшины милиции Керимкулова. Последний, будучи в нетрезвом состоянии, управлял машиной «Ауди А4». В ходе служебного расследования выяснилось, что  Керимкулов приказом начальника ДПС ГУВД Бишкека 6 ноября уволен из органов внутренних дел по собственному желанию.

Адвокат Бактыбек Джумашев утверждает, что Керимкулов был уволен не задним числом, а просто ходил на работу после подачи заявления об увольнении, потому что еще не получил на руки приказа об освобождении от занимаемой должности, который уже на тот момент существовал.  

Бывший руководитель ДПС столичного ГУВД Зумрад Джанабаева обвиняется по статьям 304 «Злоупотребление должностным положением» и 315 «Служебный подлог» УК КР.

Суд длится почти два года.
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