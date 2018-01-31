В 2017 году в отношении трех сотрудников ГРС возбудили уголовные дела

В 2017 году в отношении сотрудников Государственной регистрационной службы возбудили три уголовных дела. Об этом стало известно сегодня на коллегии ГРС.

В докладе указано, что два уголовных дела возбуждены по факту незаконной выдачи паспортов, а третье — по факту взятки.

«В прошлом году по факту вымогательства взятки задержана заведующая паспортным столом Араванского района. Еще одна заведующая паспортным столом задержана в Балыкчи. Уголовное дело в отношении нее связано с незаконной выдачей паспорта. Аналогичный случай произошел в паспортном столе Сузакского района. В настоящее время проводится расследование. Кроме того, на стадии расследования и факт незаконной выдачи паспортов гражданам Китая», — указано в докладе.