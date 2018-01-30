Пожар на Ошском рынке. Госэкотехинспекция начала расследование

На месте пожара на Ошском рынке остаются три пожарных расчета, сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе МЧС.

По их данным, комиссия гражданской защиты должна определить материальный ущерб в результате возгорания.

Пожар произошел сегодня утром. Горело примерно 3,5 тысячи квадратных метров.

«Сотрудники МЧС в настоящее время разбирают сгоревшие помещения. Создана межведомственная комиссия, начато расследование. Мы уточняем очаг и причины пожара, площадь возгорания. По итогам расследования станут ясны причины, пока мы не можем что-либо сказать», — сообщил ИА «24.kg» начальник по пожарному надзору Госэкотехинспекции Таалай Омурзаков.