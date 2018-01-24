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Общество

Уроки в школах могут отменить не только из-за холодов, но и скачка гриппа

Уроки в школах могут отменить не только из-за холодов, но и высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным ведомства, в настоящее время порог заболеваемости не превышен, посещаемость детей в школах и детсадах штатная.

В случае резкого роста заболеваемости сможем рекомендовать Министерству образования и науки рассмотреть возможность прекратить учебный процесс до определенного времени.

Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора
В департаменте подчеркнули, что в Минобразования могут принять самостоятельное решение об отмене занятий в случае резкого похолодания до −30...−40 градусов.

Ранее в министерстве заявили, что при получении предписаний от Департамента госсанэпиднадзора будет принято решение о временном прекращении уроков.

Напомним, что в прошлом году в середине января из-за сильных холодов отменяли занятия в Нарынской, Чуйской и Джалал-Абадской областях. В этом году МЧС распространило штормовое предупреждение с 26 января и предупредило, что ожидается похолодание до −40 градусов.
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