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Общество

Жена фокусника-неудачника раскрыла его трюк

Бразилец Итало Фернандес, стоя на кухне, снимал на камеру фокус с парящим в воздухе шаром. Молодой человек, совершая манипуляции руками, словно поддерживал на весу металлический предмет. Однако спустя несколько секунд трюк раскрыла его беременная жена, слонявшаяся по кухне в поисках половника, сообщила lenta.ru.

Оказалось, что иллюзионист использовал для трюка не магию, а половник, который она искала. Молодой человек зажал под мышкой ручку столового прибора. Увидев баловство мужа, она легко ударила его кастрюлей по голове и отобрала половник.

Ролик, который, как предполагают некоторые пользователи, является постановочным, обрел вирусную популярность в Facebook. Его запостил сам Итало. «Когда жена портит магию», — подписал он видео.

За несколько дней его распространили более 250 тысяч пользователей из разных стран. Поделившиеся смеются над неудачливостью фокусника и «женскую мудрость» героини ролика.
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