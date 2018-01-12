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Общество

Деревья станут лучше расти? В Бишкеке переименован «Зеленстрой»

Муниципальное предприятие «Зеленстрой» переименовано в «Бишкекзеленхоз», сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Учреждение переименовано на основании постановления мэрии города Бишкека № 78 от 5 сентября 2017 года «Об оптимизации муниципальных предприятий», а также в целях повышения эффективности работы.

Предприятие  «Бишкекзеленхоз» будет так же выполнять работы по производственной программе по уходу и текущему содержанию зеленых насаждений города, утвержденной городским кенешем и мэрией столицы.

Напомним, что горожане регулярно жалуются на незаконную вырубку деревьев в Бишкеке.
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