Деревья станут лучше расти? В Бишкеке переименован «Зеленстрой»

Муниципальное предприятие «Зеленстрой» переименовано в «Бишкекзеленхоз», сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Учреждение переименовано на основании постановления мэрии города Бишкека № 78 от 5 сентября 2017 года «Об оптимизации муниципальных предприятий», а также в целях повышения эффективности работы.

Предприятие «Бишкекзеленхоз» будет так же выполнять работы по производственной программе по уходу и текущему содержанию зеленых насаждений города, утвержденной городским кенешем и мэрией столицы.

Напомним, что горожане регулярно жалуются на незаконную вырубку деревьев в Бишкеке.