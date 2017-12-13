11:32
-6
USD 69.75
EUR 82.23
RUB 1.19
Общество

В Кыргызстане матери с инвалидностью начали получать детские наборы

В Кыргызстане матери с инвалидностью начали получать детские коробки по примеру системы социальной защиты Финляндии. Пилотный проект запустило ОО «Равенство» совместно с Фондом «Абилис».

По словам организаторов, в Финляндии выдают матерям, у которых родился ребенок,  наборы с одеждой и вещами первой необходимости для новорожденного.

Это один из способов обеспечить охрану здоровья матери и ребенка. В нашем проекте мы оказываем поддержку женщинам из социально уязвимых групп, тем, у кого родился ребенок с инвалидностью, и самим матерям с инвалидностью.

Глава ОО «Равенство» Гульмира Казакунова

«Охватываем матерей из всех регионов республики. Пилотный проект рассчитан на 100 женщин. Уже трое молодых женщин получили нашу помощь, еще трое родили, и мы в ближайшее время передадим им наборы. В них памперсы, мыломоющие средства, теплое одеяльце, одежда. Подготовили на сегодня 34 комплекта. Одежду, кстати, шили девушки с инвалидностью. То есть одним проектом мы и помогаем, и даем работу», — сказала Гульмира Казакунова ИА «24.kg».
Ссылка:
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
Женщину с инвалидностью принимают в Кыргызстане за бесполое существо
За несколько дней кыргызстанцы собрали Петру Чеснокову деньги на лечение
Легендарному марафонцу Петру Чеснокову нужна помощь
Алмазбек Атамбаев выделил 1 миллион сомов на питание автоперевозчиков
Кыргызскому академическому театру оперы и балета выделено полмиллиона сомов
МЧС КР: Необходимости в гуманитарной помощи от Казахстана пока нет
Сегодня в рубрике «Официально»
Президент Алмазбек Атамбаев оказал помощь семьям погибших в ДТП на Иссык-Куле
Аренду в 100 тысяч сомов назначили инвалидам в Караколе за клочок земли
В Кыргызстане скончалась маленькая Дана Лущенко
Популярные новости
Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста
Жена Чубака ажи Жалилова опасается за&nbsp;свою жизнь. Милиция проводит проверку Жена Чубака ажи Жалилова опасается за свою жизнь. Милиция проводит проверку
Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от&nbsp;Олимпиады-2018 Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от Олимпиады-2018
Жизнь в&nbsp;тюрьме есть. Омурбек Текебаев много читает и&nbsp;просит еще больше книг Жизнь в тюрьме есть. Омурбек Текебаев много читает и просит еще больше книг
Бизнес
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети
В&nbsp;мобильном приложении &laquo;О!Деньги&raquo; масштабные обновления В мобильном приложении «О!Деньги» масштабные обновления
Настоящая кузница кадров&nbsp;&mdash; кафедра ЭММ&nbsp;&mdash; отметила свое 20-летие Настоящая кузница кадров — кафедра ЭММ — отметила свое 20-летие
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO