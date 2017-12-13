В Кыргызстане матери с инвалидностью начали получать детские наборы

В Кыргызстане матери с инвалидностью начали получать детские коробки по примеру системы социальной защиты Финляндии. Пилотный проект запустило ОО «Равенство» совместно с Фондом «Абилис».

По словам организаторов, в Финляндии выдают матерям, у которых родился ребенок, наборы с одеждой и вещами первой необходимости для новорожденного.

Это один из способов обеспечить охрану здоровья матери и ребенка. В нашем проекте мы оказываем поддержку женщинам из социально уязвимых групп, тем, у кого родился ребенок с инвалидностью, и самим матерям с инвалидностью. Глава ОО «Равенство» Гульмира Казакунова

«Охватываем матерей из всех регионов республики. Пилотный проект рассчитан на 100 женщин. Уже трое молодых женщин получили нашу помощь, еще трое родили, и мы в ближайшее время передадим им наборы. В них памперсы, мыломоющие средства, теплое одеяльце, одежда. Подготовили на сегодня 34 комплекта. Одежду, кстати, шили девушки с инвалидностью. То есть одним проектом мы и помогаем, и даем работу», — сказала Гульмира Казакунова ИА «24.kg».