Хор «Красная гвоздика» отметил 30-летний юбилей

В Бишкеке состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею народного самодеятельного коллектива — хора ветеранов Великой Отечественной войны и труда «Красная гвоздика». Об этом сообщили в мэрии.
По данным пресс-службы, прозвучали песни в исполнении юбиляров, а также поздравления и концертные номера приглашенных гостей.
Хор ветеранов «Красная гвоздика» создан в 1987 году при Фрунзенском доме офицеров. Название коллектива является символом несгибаемости духа и стойкости характера.
В репертуаре хора военно-патриотические песни, песни народов мира и произведения кыргызских авторов, и он все время обновляется. Возраст хористов — 60-80 лет. В хоре 29 человек.
Коллектив совместно с управлением культуры мэрии Бишкека ежегодно с 2000 года проводит Фестиваль художественной самодеятельности среди ветеранов ВОВ и труда.