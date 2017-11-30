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Общество

Хор «Красная гвоздика» отметил 30-летний юбилей

В Бишкеке состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею народного самодеятельного коллектива — хора ветеранов Великой Отечественной войны и труда «Красная гвоздика». Об этом сообщили в мэрии.

По данным пресс-службы, прозвучали песни в исполнении юбиляров, а также поздравления и концертные номера приглашенных гостей.

Хор ветеранов «Красная гвоздика» создан в 1987 году при Фрунзенском доме офицеров. Название коллектива является символом несгибаемости духа и стойкости характера.


В репертуаре хора военно-патриотические песни, песни народов мира и произведения кыргызских авторов, и он все время обновляется. Возраст хористов — 60-80 лет. В хоре 29 человек.
Как отмечается, хор очень востребован и дает благотворительные концерты в воинских частях, военных учебных заведениях, домах престарелых и инвалидов, школах и вузах, активно участвует в культурной жизни столицы.

Коллектив совместно с управлением культуры мэрии Бишкека ежегодно с 2000 года проводит Фестиваль художественной самодеятельности среди ветеранов ВОВ и труда.
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