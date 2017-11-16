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Общество

Суд Исаева. Судья не удовлетворил ходатайство о своем отводе

На судебном процессе в Первомайском районном суде по делу экс-мэра Токмака Канатбека Исаева адвокат Бакыт Осмоналиев заявил отвод судье Абдуразаку Боромбаеву. Суд ходатайство оставил без удовлетворения.

Поводом для отвода стало то, что судья не удовлетворил ходатайство, заявленное адвокатом Сергеем Слесаревым, о вызове на заседание для допроса четырех свидетелей — бывших депутатов Токмакского городского кенеша.

Государственный обвинитель Кубан Адыл уулу посчитал, что они не имеют отношения к делу и не могут выступить свидетелями. А сторона защиты затягивает судебный процесс, требуя привезти свидетелей.

«Вы даже не можете привести аргументов, почему их нужно допросить. Какое они имеют отношение к Исаеву? Может, всех депутатов тогда допросить? Уважаемый суд, я прошу отказать в удовлетворении ходатайства», — заявил он.

Напомним, в Первомайском районном суде столицы идет процесс по обвинению экс-мэра города Токмака Канатбека Исаева в коррупции. Следствие обвиняет его в незаконной передаче земельного участка из муниципальной собственности в частную, в продаже здания городской библиотеки и общежития частному лицу по заниженной стоимости и передаче исполнения подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета частной компании.

Вместе с Канатбеком Исаевым на скамье подсудимых оказались владелец подрядной компании Бактыбек Асыгалиев, экс-вице-мэр Болот Имамадиев, бывший начальник управления муниципальной собственности мэрии Мирлан Эсенбеков, акционер частной компании Любовь Чудинова, сотрудник мэрии Сейталиев и директор ЗАО «Торговый центр «Токмок» Каныбек Аблабеков.
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