Крушение «Боинга-747». Обсуждены итоговые документы для получения компенсации

Правительство Кыргызстана обсудило итоговые документы для получения компенсации пострадавшим в результате крушения турецкого «Боинга-747». Об этом сообщил отдел информационной политики.

Вопросы по возмещению ущерба государству турецкой стороной, нанесенного в результате авиакатастрофы в поселке Дачи СУ, будут решены в ближайшее время.

«Межведомственная рабочая группа и правительственная комиссия проделали большую работу по оказанию помощи пострадавшим. Многие из-за разрушения домов утеряли документы, удостоверяющие личность, правоустанавливающие документы на жилье и многие другие документы. Были и другие проблемы, споры внутрисемейного характера, которые затягивали оперативное решение вопросов по оформлению документов, необходимых для переговоров с турецкой стороной. Оперативно оказана медицинская и психологическая помощь, по итогам переговоров с ACT Airlines 34 человека прошли реабилитационный отдых в Анталии», — сообщил и.о. премьер-министра Мухамметкалый Абулгазиев.

Правительственная комиссия обсудила итоговые документы, необходимые для получения компенсаций. Об итогах переговоров с турецкой стороной будет заявлено на совместной пресс-конференции.