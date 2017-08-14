На процесс по делу Александра Кима не явились свидетели

На судебный процесс по делу экс-владельца ИД «Вечерний Бишкек» Александра Кима не явились свидетели. О допросе дополнительных свидетелей - следователей Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями - на прошлом заседании ходатайствовали адвокаты подсудимого.

Судья Свердловского райсуда Санжар Чотонов объяснил неявку свидетелей тем, что следователи Идрисов и Ажыбаев уже не работают в ГСБЭП. А следователь Жакишев не смог прийти из-за загруженности на работе.

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Прокурор попросил не затягивать процесс и перейти к следующему этапу, так как эти свидетели не являются основными. Судья, пообещав адвокатам, что следователь Жакишев будет допрошен до прений, перешел к допросу подсудимого. Однако Александр Ким отказался от выступления, ссылаясь на состояние здоровья.

Напомним, Александр Ким обвиняется в злоупотреблении полномочиями служащего коммерческой организации и присвоении вверенного имущества.

Следующий процесс назначен на 16 августа в 15.00.