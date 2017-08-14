18:41
+25
USD 69.15
EUR 81.29
RUB 1.15
Общество

На процесс по делу Александра Кима не явились свидетели

На судебный процесс по делу экс-владельца ИД «Вечерний Бишкек» Александра Кима не явились свидетели. О допросе дополнительных свидетелей - следователей Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями - на прошлом заседании ходатайствовали адвокаты подсудимого.

Судья Свердловского райсуда Санжар Чотонов объяснил неявку свидетелей тем, что следователи Идрисов и Ажыбаев уже не работают в ГСБЭП. А следователь Жакишев не смог прийти из-за загруженности на работе.

Читайте по теме
Адвокаты Александра Кима считают, что материалы дела сфальсифицированы

Прокурор попросил не затягивать процесс и перейти к следующему этапу, так как эти свидетели не являются основными. Судья, пообещав адвокатам, что следователь Жакишев будет допрошен до прений, перешел к допросу подсудимого. Однако Александр Ким отказался от выступления, ссылаясь на состояние здоровья.

Напомним, Александр Ким обвиняется в злоупотреблении полномочиями служащего коммерческой организации и присвоении вверенного имущества.

Следующий процесс назначен на 16 августа в 15.00.
Ссылка:
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Текебаева. Адвокаты опять напомнили судье о Трудовом кодексе
Дело Текебаева. В суде объяснили, почему обвинение в коррупции несостоятельно
Дело Текебаева. Из зала вывели девушку за фото судьи
Дело Текебаева. Выступление подсудимого в прениях длится уже третий день
Суд по делу сторонников Жапарова отложен. Не явился адвокат
Рассмотрение дела Канатбека Исаева не перевели в Токмакский суд
Дело Текебаева. Подсудимый говорит о монтаже аудиозаписи свидетелей
Процесс по делу Аиды Саляновой в четвертый раз отложен
Дело Текебаева. Судья Эрнис уулу срочно уехал. Опаздывает на процесс
Скандал. Право наследства Алексея Петренко оспаривается в Сокулукском райсуде
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;2 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
В&nbsp;Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у&nbsp;граждан В Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у граждан
Археологи из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Турции обнаружили гробницу Караханидов в&nbsp;Нарыне Археологи из Кыргызстана и Турции обнаружили гробницу Караханидов в Нарыне
Чиновник в&nbsp;соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от&nbsp;Кыргызстана Чиновник в соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от Кыргызстана
Бизнес
&laquo;Безлимитный&nbsp;4G&raquo; от&nbsp;MegaCom: живи на&nbsp;максимальной скорости! «Безлимитный 4G» от MegaCom: живи на максимальной скорости!
Более 20&nbsp;литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom Более 20 литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom
Мобильный оператор&nbsp;О! обеспечит паломников выгодной связью во&nbsp;время хаджа Мобильный оператор О! обеспечит паломников выгодной связью во время хаджа
MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и&nbsp;подарками MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и подарками