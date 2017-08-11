16:59
+19
USD 69.38
EUR 81.32
RUB 1.16
Общество

Ушла из жизни народная артистка Кыргызской Республики Офелия Еркимбаева

На 80-м году жизни ушла из жизни народная артистка Кыргызской Республики Офелия Еркимбаева. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.  

Офелия Еркимбаева работала режиссером-постановщиком Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева, артисткой Нарынского музыкально-драматического театра и занималась постановкой спектаклей, служила в Кыргызском государственном академическом театре драмы.

В Русском государственном театре драмы она поставила пьесы «Укрощение строптивой», «Король Лир» У.Шекспира, «Восемь любящих женщин» Р.Тома, «Сарынжи» К.Эшмамбетова, «Колокол вечного боя» А.Сорокина, «Медовый месяц в Швейцарии» Н.Топуридзе, «По секрету всему свету» В.Шульжика. 

По приглашению Башкирского академического театра драмы поставила трагедию «Медея» античного автора Еврипида, а в Тувинском государственном музыкально-драматическом театре — пьесу «Божий одуванчик». 

Обширна и педагогическая деятельность режиссера, она была прекрасным переводчиком и либреттистом.
Ссылка:
просмотров: 287
Версия для печати
Материалы по теме
Русский театр драмы имени Айтматова покажет спектакль на фестивале в Минске
Афиша на выходные: 5–6 августа
В Кыргызстане скончался лауреат Госпремии профессор Ташмат Карашев
В России появится мемориал, посвященный подвигу героя ВОВ из Кыргызстана
Афиша на неделю: 31 июля — 4 августа
Афиша на выходные: 29—30 июля
В провинции Китая откроется Большой театр
Афиша на выходные: 22—23 июля
Ушел из жизни народный артист Киргизской ССР Мустафа Ахунбаев
Афиша на выходные: 15—16 июля
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;2 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не&nbsp;хочу Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не хочу
Археологи из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Турции обнаружили гробницу Караханидов в&nbsp;Нарыне Археологи из Кыргызстана и Турции обнаружили гробницу Караханидов в Нарыне
Чиновник в&nbsp;соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от&nbsp;Кыргызстана Чиновник в соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от Кыргызстана
Бизнес
Более 20&nbsp;литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom Более 20 литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom
Мобильный оператор&nbsp;О! обеспечит паломников выгодной связью во&nbsp;время хаджа Мобильный оператор О! обеспечит паломников выгодной связью во время хаджа
MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и&nbsp;подарками MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и подарками
Открылся новый магазин O!Store в&nbsp;супермаркете Globus. Заходите в&nbsp;гости! Открылся новый магазин O!Store в супермаркете Globus. Заходите в гости!