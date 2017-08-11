На 80-м году жизни ушла из жизни народная артистка Кыргызской Республики Офелия Еркимбаева. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

Офелия Еркимбаева работала режиссером-постановщиком Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева, артисткой Нарынского музыкально-драматического театра и занималась постановкой спектаклей, служила в Кыргызском государственном академическом театре драмы.

В Русском государственном театре драмы она поставила пьесы «Укрощение строптивой», «Король Лир» У.Шекспира, «Восемь любящих женщин» Р.Тома, «Сарынжи» К.Эшмамбетова, «Колокол вечного боя» А.Сорокина, «Медовый месяц в Швейцарии» Н.Топуридзе, «По секрету всему свету» В.Шульжика.

По приглашению Башкирского академического театра драмы поставила трагедию «Медея» античного автора Еврипида, а в Тувинском государственном музыкально-драматическом театре — пьесу «Божий одуванчик».

Обширна и педагогическая деятельность режиссера, она была прекрасным переводчиком и либреттистом.