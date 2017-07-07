Судья запретил адвокатам помогать осужденному свидетелю Наристе Калчаеву

Судья Первомайского районного суда Эмиль Каипов на судебном процессе по делу экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова не разрешил адвокатам помочь свидетелю Наристе Калчаеву.

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Напомним, что тот заявил о пытках, которые в отношении него применялись в ГКНБ. Тогда адвокаты вместо того, чтобы задавать вопросы по делу Жапарова, принялись объяснять осужденному, которому к тому же отказали в амнистии, его права и предлагали свою помощь.

Но судья снимал все вопросы и не давал адвокатам говорить, объясняя, что это не имеет отношения к делу Садыра Жапарова, которое рассматривается в суде.

Наристе Калчаев был осужден за соорганизацию массовых беспорядков, попытку захвата власти и заложника на митинге в городе Караколе в 2013 году. Это же инкриминируют и Садыру Жапарову.