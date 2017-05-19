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Общество

Президент Алмазбек Атамбаев поздравил кыргызстанцев с Днем матери

Алмазбек Атамбаев на торжественной церемонии вручения орденов «Баатыр эне» и медалей «Эне данкы» поздравил кыргызстанцев с Днем матери. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

В своей речи глава государства искренне поздравил награждаемых, а в их лице всех матерей страны, отметив, что этот праздник — повод еще раз выразить благодарность и восхищение тем, которые подарили жизнь.

Ничто в мире не сравнится с материнской любовью. Это величайший дар каждому из нас. Дар, которым природа наделила каждую представительницу прекрасной половины человечества, — любить своего ребенка.

Алмазбек Атамбаев

«И в моей жизни, в моей судьбе мама сыграла особую роль. Если бы не она, думаю, я бы не смог сделать и сотой доли того, что сделал, не прошел бы и сотую часть того пути, который прошел», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Президент отметил, что люди часто не уделяют должного внимания и заботы своим мамам, поэтому пять лет назад он и учредил День матери.

Глава государства пожелал матерям крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья.

Накануне президент Алмазбек Атамбаев подписал указы о награждении многодетных матерей республики орденом «Баатыр эне» и медалью «Эне данкы».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52188/
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