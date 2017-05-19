До конца 2017 года из черного списка России выйдет 43 тысячи кыргызстанцев из-за истечения срока запрета на въезд в страну. Такие данные сегодня на заседании парламентской фракции СДПК сообщили представители Государственной службы по миграции.

По данным на 2016 год, Министерством внутренних дел России был запрещен въезд 106 тысячам граждан Кыргызстана. Тогда как в 2014-м в черном списке было 118 тысяч кыргызстанцев.

Чиновники отметили, что работа по сокращению лиц в черном списке, куда вошли люди, нарушившие миграционное законодательство России, продолжается.

Депутат Рыскелди Момбеков раскритиковал качество представленной информации, отметив, что наши ведомства взяли ее с российских сайтов.