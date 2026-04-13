В Таласской области продолжается реконструкция комплекса «Манас-Ордо»

В Таласской области продолжается реконструкция национального комплекса «Манас-Ордо». Об этом сообщает полпредство президента в регионе.

По его данным, работы ведутся Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства и находятся под контролем государственного предприятия «Кыргызкурулуш».

На сегодняшний день уже возведены стены административного здания, галереи с торгово-рекреационной зоной, здания для проведения обрядов, а также конгресс-холла и коттеджей.

Согласно проекту, на территории комплекса предусмотрены административный центр, конгресс-холл на 300 мест, коттеджи с элементами национальной архитектуры, летние и зимние кухни, а также площадки для проведения торжественных мероприятий. Кроме того, планируется создание галереи с торгово-рекреационной зоной и центра культурно-общественных мероприятий на 3,5 тысячи мест.

Общая площадь комплекса составляет 225 гектаров. В рамках реконструкции площадь музейного здания увеличат с 450 до 1,5 тысячи квадратных метров. Экспозиция будет оформлена в современном и национальном стиле с отражением особенностей кыргызской культуры.

Отмечается, что «Манас-Ордо» впервые за последние 30 лет проходит масштабную реконструкцию.
В Таласской области продолжается реконструкция комплекса «Манас-Ордо»
