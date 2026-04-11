Сборы Госстраха в 2025 году увеличились до более чем 2,4 миллиарда сомов

Сборы Государственной страховой организации Кыргызстана в 2025 году увеличились до 2 миллиардов 456 миллионов сомов. Такие цифры озвучены в ходе выездного заседания депутатской группы «Ала-Тоо», сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Сумма выплат по страховым случаям достигла 146 миллионов сомов. За отчетный период Госстрах заключил 721,8 тысячи договоров.

Депутаты подняли вопрос о необходимости упрощения процедур. В частности, предложено пересмотреть порядок получения выплат пострадавшими от чрезвычайных ситуаций, чтобы сделать процесс более оперативным.

Глава депутатской группы «Ала-Тоо» Талайбек Масабиров отметил, что они готовы поддерживать законодательные инициативы по развитию страховой отрасли.