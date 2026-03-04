100-летний юбилей: Главный зоомузей Кыргызстана нуждается в новом здании

Зоологический музей в Бишкеке в этом году отмечает вековой юбилей. Однако двери для посетителей пока закрыты из-за того, что витрины находятся в непригодном состоянии. Об этом сообщили в Национальной академии наук.

Проблему плачевного состояния музея сегодня на заседании парламента поднял депутат Сеид Атамбаев. По его словам, капитального ремонта там не было уже 20 лет.

«Изношенные витрины могут представлять опасность для здоровья детей и школьников, которые приходят на экскурсии», — сказал он.

Парламентарий призвал кабмин обратить внимание на уникальные экспонаты, которые сейчас находятся под угрозой.



















Как пояснили в Национальной академии наук, когда в главном здании академии проходил капитальный ремонт, помещения музея также были обновлены. Однако старые витрины, где стоят экспонаты, потрескались, поэтому музей не может принимать гостей.

«К юбилею запланирован целый ряд мероприятий. Полки с животными и птицами будут модернизированы, появятся новые коллекции. Будет воссоздана фигура мамонта, ведь в Ак-Суу нашли его скелет», — отметили в учреждении.

При этом в Нацакадемии подчеркивают, что огромная коллекция пресмыкающихся и млекопитающих, обитающих в Кыргызстане, уже не помещается в этих залах.

«В будущем мы мечтаем построить в Бишкеке в одном из парков или в Ботаническом саду большой Музей природы. Для этого даже разработали макет здания в виде семиэтажной юрты», — заключили в Национальной академии наук.

Зоологический музей был основан в 1926 году и является старейшим научным учреждением в системе Национальной академии наук Кыргызстана. В его фондах собрана уникальная коллекция фауны Тянь-Шаня, включая редчайшие экземпляры снежных барсов и эндемичных птиц региона. Сегодня музей выполняет роль крупнейшего в Центральной Азии хранилища зоологических эталонов, имеющих мировое научное значение.