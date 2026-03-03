Государственный флаг Кыргызстана: как рождался и менялся символ страны

3 марта в стране отмечают День государственного флага. Формально это молодой праздник — он установлен указом президента от 10 июня 2009 года и впервые его отметили в 2010-м. Дата выбрана не случайно — 3 марта 1992 года Верховный совет утвердил эскиз флага независимого Кыргызстана, а 5 марта красное полотнище с солнцем и тундуком подняли над «Белым домом» в Бишкеке.
Независимость и поиск новых символов
После провозглашения независимости 31 августа 1991 года перед руководством республики встала задача создать собственные государственные символы — гимн, герб, флаг. Летом 1991 года президиум Верховного совета объявил открытый конкурс на новые образцы символики и создал комиссию по их отбору. Ее возглавил писатель Казат Акматов. Художникам, дизайнерам и просто неравнодушным жителям предложили присылать свои варианты. По разным данным, на конкурс поступило свыше тысячи эскизов будущего флага — от традиционных красных и голубых полотнищ до вариантов с исламской и тенгрианской символикой.
Голубой проект и спор о цвете
Один из первых вариантов, предложенных художниками Бекбосуном Жайчыбековым и Сабыром Иптаровым, был совсем не красным. Они предлагали голубое полотнище с белым «плоским» тундуком в центре и шестью белыми звездами вокруг — пять по окружности и одну сверху.
Голубой цвет ассоциировался с небом и тюркской символикой, но в комиссии шли оживленные споры:
- должен ли флаг отсылать к советскому прошлому или полностью от него отойти;
- какой цвет считать национальным — голубой, зеленый или красный;
- как совместить этническую символику кыргызов и идею межнационального государства.
Победила концепция «кызыл асаба» — красного знамени, под которым, согласно эпосу «Манас», герой вел войско. Красный утвердился как цвет смелости и доблести, а тундук и солнце — как символ дома и жизни.
3 марта 1992 года: вечернее голосование и ночной пошив
По воспоминаниям художника Султана Макашова, депутаты проголосовали за эскиз поздним вечером 3 марта 1992 года. Ночью в мастерской начали шить первое полотнище. Любопытная деталь: 1 марта 1992 года Кыргызстан приняли в ООН, но к тому моменту парламент еще не успел утвердить новый флаг, поэтому у штаб-квартиры в Нью-Йорке временно вывесили флаг Киргизской ССР.
Что означают красный цвет, солнце и тундук
Согласно закону «О государственных символах Кыргызской Республики», флаг — это красное прямоугольное полотнище с золотистым солнцем и тундуком в центре. Символика элементов:
- красный — доблесть, смелость, историческая память о красном знамени Манаса;
- солнце с сорока лучами — символ света и объединения сорока древних племен;
- тундук юрты — модель дома, связь земли и неба, образ единства всех народов Кыргызстана.
Точные пропорции солнца и тундука окончательно закрепили только в 2019 году. До этого существовали десятки «вольных» вариантов.
Изменение Государственного флага
В 2014 году депутат Абдырахман Маматалиев предложил полностью изменить флаг. Созданная парламентская комиссия собрала эскизы самых разных форматов — от светских до религиозных, в разных цветах. В итоге идея так и не получила развития: общество и политика оказались не готовы к радикальной смене символа.
К концу 2010-х закрепилась метафора «подсолнечника»: критики говорили, что волнистые лучи солнца делают флаг похожим на цветок. В итоге в 2023 году парламент все-таки принял закон о внесении изменений в государственные символы. Главные нововведения:
- лучи солнца стали прямыми;
- переработан рисунок тундука;
- введен переходный период для документов и номерных знаков.
Закон приняли 20 декабря, президент его подписал 22 декабря 2023 года.
Обсуждения в обществе были острыми: спорили о том, потеряет ли флаг узнаваемость, упростился ли образ и нужна ли смена символа без референдума. Власти подчеркивали, что речь об «усовершенствовании элементов», а не о смене концепции.
Главный флаг на Ала-Тоо и гигантские флагштоки
На площади Ала-Тоо установлен главный флаг страны: размер полотнища — 33×18 метров, высота флагштока — 100 метров. Полотнище регулярно меняют и стирают. На горе Боз-Болток установлен флагшток высотой 75 метров с полотнищем площадью около 150 квадратных метров.
Флаг Кыргызстана побывал и далеко за пределами страны — включая Антарктиду и океаны во время экспедиций кыргызстанских путешественников.
Что означает этот день сегодня
3 марта 2026 года День флага Кыргызстан встречает с обновленным символом — с прямыми лучами солнца. Формально изменена лишь графика, но споры вокруг флага показывают: это важнейший знак идентичности, предмет политических дискуссий и общественных эмоций.
Флаг остается символом:
- независимости, добытой в сложные годы;
- единства народа;
- национального самосознания.
Каждый раз, поднимая красное полотнище на флагштоке, страна возвращается к главному вопросу: каким символом мы хотим представлять Кыргызстан — дома и в мире.