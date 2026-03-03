Государственный флаг Кыргызстана: как рождался и менялся символ страны

3 марта в стране отмечают День государственного флага. Формально это молодой праздник — он установлен указом президента от 10 июня 2009 года и впервые его отметили в 2010-м. Дата выбрана не случайно — 3 марта 1992 года Верховный совет утвердил эскиз флага независимого Кыргызстана, а 5 марта красное полотнище с солнцем и тундуком подняли над «Белым домом» в Бишкеке.

Фото кабинета министров КР

Независимость и поиск новых символов

Сегодня, когда измененный вариант флага с прямыми лучами солнца действует более двух лет, самое время восстановить историю его появления — от первых конкурсов до последнего закона о «подсолнечнике».

После провозглашения независимости 31 августа 1991 года перед руководством республики встала задача создать собственные государственные символы — гимн, герб, флаг. Летом 1991 года президиум Верховного совета объявил открытый конкурс на новые образцы символики и создал комиссию по их отбору. Фото из интернета. Казат Акматов

Фото из интернета

Голубой проект и спор о цвете

Среди авторов, чьи работы в итоге легли в основу нынешнего флага, были художники Эдиль Аидарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев и Маматбек Сыдыков. Им выплатили гонорар — по 5 тысяч рублей образца начала 1990-х.

Один из первых вариантов, предложенных художниками Бекбосуном Жайчыбековым и Сабыром Иптаровым, был совсем не красным. Они предлагали голубое полотнище с белым «плоским» тундуком в центре и шестью белыми звездами вокруг — пять по окружности и одну сверху.

Голубой цвет ассоциировался с небом и тюркской символикой, но в комиссии шли оживленные споры:

должен ли флаг отсылать к советскому прошлому или полностью от него отойти;

какой цвет считать национальным — голубой, зеленый или красный;

как совместить этническую символику кыргызов и идею межнационального государства. Фото из интернета

Победила концепция «кызыл асаба» — красного знамени, под которым, согласно эпосу «Манас», герой вел войско. Красный утвердился как цвет смелости и доблести, а тундук и солнце — как символ дома и жизни.

3 марта 1992 года: вечернее голосование и ночной пошив

По воспоминаниям художника Султана Макашова, депутаты проголосовали за эскиз поздним вечером 3 марта 1992 года. Ночью в мастерской начали шить первое полотнище. Фото из интернета

Что означают красный цвет, солнце и тундук

Согласно закону «О государственных символах Кыргызской Республики», флаг — это красное прямоугольное полотнище с золотистым солнцем и тундуком в центре. Фото из интернета

красный — доблесть, смелость, историческая память о красном знамени Манаса;

солнце с сорока лучами — символ света и объединения сорока древних племен;

тундук юрты — модель дома, связь земли и неба, образ единства всех народов Кыргызстана.

Точные пропорции солнца и тундука окончательно закрепили только в 2019 году. До этого существовали десятки «вольных» вариантов.

Изменение Государственного флага

В 2014 году депутат Абдырахман Маматалиев предложил полностью изменить флаг. Созданная парламентская комиссия собрала эскизы самых разных форматов — от светских до религиозных, в разных цветах. В итоге идея так и не получила развития: общество и политика оказались не готовы к радикальной смене символа.

К концу 2010-х закрепилась метафора «подсолнечника»: критики говорили, что волнистые лучи солнца делают флаг похожим на цветок. В итоге в 2023 году парламент все-таки принял закон о внесении изменений в государственные символы.

лучи солнца стали прямыми;

переработан рисунок тундука;

введен переходный период для документов и номерных знаков.

Закон приняли 20 декабря, президент его подписал 22 декабря 2023 года.

Обсуждения в обществе были острыми: спорили о том, потеряет ли флаг узнаваемость, упростился ли образ и нужна ли смена символа без референдума. Власти подчеркивали, что речь об «усовершенствовании элементов», а не о смене концепции.

Главный флаг на Ала-Тоо и гигантские флагштоки

На площади Ала-Тоо установлен главный флаг страны: размер полотнища — 33×18 метров, высота флагштока — 100 метров. Полотнище регулярно меняют и стирают. Фото из интернета

Флаг Кыргызстана побывал и далеко за пределами страны — включая Антарктиду и океаны во время экспедиций кыргызстанских путешественников.

Что означает этот день сегодня

3 марта 2026 года День флага Кыргызстан встречает с обновленным символом — с прямыми лучами солнца. Формально изменена лишь графика, но споры вокруг флага показывают: это важнейший знак идентичности, предмет политических дискуссий и общественных эмоций.

Флаг остается символом:

независимости, добытой в сложные годы;

единства народа;

национального самосознания.

Каждый раз, поднимая красное полотнище на флагштоке, страна возвращается к главному вопросу: каким символом мы хотим представлять Кыргызстан — дома и в мире.