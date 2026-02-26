Студенты, выезжающие в США по визам категории F или M, не вносят визовый залог

Студенты, выезжающие в Соединенные Штаты по визам категории F или M, не подпадают под требование внесения визового залога. Об этом сообщает посольство США в Кыргызстане.

По его данным, внесение залога требуется только для соответствующих заявителей на деловую/туристическую визу (B1/B2).

Ранее МИД напоминал, что никакой предоплаты нет и никто не может гарантировать получение американских виз. Оплата возможна только после собеседования через официальную ссылку посольства в Бишкеке.

Также ранее отмечалось, что Госдепартамент США приостанавливает оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран, в том числе Кыргызстана, в целях борьбы с заявителями, которые, по мнению властей, могут стать обузой для государства. Об этом говорилось во внутреннем меморандуме Госдепа.