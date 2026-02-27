В Бишкеке 27 февраля дождь. Температура воздуха ожидается +4 градуса.

В столице разговление (ифтар) — в 18.54. Полный календарь орозо-2026 можете посмотреть здесь.

У кого намечается той

Эрнест Абдыжапаров

Родился 27 февраля 1961 года. Кинорежиссер, сценарист, продюсер.

Тынчтык Шайназаров

Родился 27 февраля 1974 года. Председатель ЦИК.

Памятные даты

Всемирный день НПО

Всемирный день НПО отмечается ежегодно 27 февраля. Учрежден по инициативе британского социального предпринимателя латвийского происхождения Марциса Скадманиса.

Неправительственные организации (non-governmental organizations, NGOs) — это преимущественно некоммерческие и иногда международные организации, независимые от правительств и международных правительственных организаций, которые активно участвуют в гуманитарной, образовательной, медицинской, социальной, правозащитной сферах, а также в области общественной политики и охраны окружающей среды.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Молдогазы Токобаев

Родился 27 февраля 1905 года в селе Тору-Айгыр Семиреченской области Российской империи.

С 1938-го на партийной работе. 22 марта 1943 года избран председателем президиума Верховного Совета Киргизской ССР, в этой должности проработал до 14 ноября 1945-го.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва (1946-1949).

Один из зачинателей кыргызской письменной литературы, один из первых драматургов Киргизии.

Литературную деятельность начал в середине 1920-х годов. Первые стихи появились в печати в 1924-м. Первый сборник стихов издан в Москве в 1931 году. В своей поэзии воспевал новую жизнь, патриотизм, созидательный труд родного народа.

В 1938-м создал пьесу «Кайгылуу Какей» («Горемычная Какей») — первую кыргызскую многоактную драму, которая стала большим общественным событием, положив начало развитию национальной драматургии.

Опубликовано более 20 стихотворных и прозаических изданий произведений.

Умер 21 мая 1974 года.

Родилась график Лидия Ильина

Фото open.kg. Лидия Ильина

Родилась 27 февраля (по другим данным, 14 февраля) 1915 года в Михайлове (ныне Рязанская область). Советский график, народный художник Киргизской ССР, лауреат Государственной премии СССР.

С 1939-го работала в Киргизии. Широко известна в республике и за рубежом, мастер гравюры.

Признана родоначальницей кыргызской графики.

Фото open.kg. Работа графика Лидии Ильиной

Жизнь кыргызского народа воплотилась в сериях линогравюр «Слово о киргизской женщине», «Молодежь Киргизии», «Материнство», иллюстрациях к произведениям Токтогула Сатылганова, Чингиза Айтматова, Тугельбая Сыдыкбекова, Аалы Токомбаева и других. Наряду с кыргызской классической литературой иллюстрировала произведения Уильяма Шекспира, Франческо Петрарки, Гарсиа Лорки, Генриха Гейне, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Леси Украинки, а также японскую и китайскую поэзию.

Умерла 14 октября 1994 года.

Родился ученый Георгий Гужин

Родился 27 февраля 1922 года в селе Вознесеновка. Учиться в школе начал с шести лет, причем определили мальчика сразу во второй класс.

После окончания школы поступил в Учительский институт Фрунзе на географический факультет. Уже в 17 лет параллельно с учебой стал преподавать географию, немецкий язык, физкультуру ученикам с 5-го по 10-й класс.

В 1943-м с друзьями ушел добровольцем на фронт, воевал в составе 2-го и 3-го Белорусских фронтов. В мае 1945 года демобилизован и продолжил учебу в Педагогическом институте. После окончания работал лаборантом экспедиции геологоразведки. После этого поступил в аспирантуру кыргызского филиала Института географии Академии наук СССР и работал архивариусом в республиканском архиве МВД.

Был заместителем редактора университетской газеты и внештатным корреспондентом газеты «Советская Киргизия».

В 1970-м прошел по конкурсу в Кубанский государственный университет на должность профессора кафедры экономической географии, через полгода возглавил кафедру, восемь лет руководил географическим факультетом.

Автор более 200 научных работ по краеведению, демографии, монтологии, транспорту, социально-экономической, политической и рекреационной географии. В последние годы жизни занимался исследованиями сельского расселения; выравнивания уровней социально-экономического развития регионов; внешнеэкономического взаимодействия.

Умер 2 ноября 2013-го.

Родилась балетмейстер Кулбубу (Эркин) Мадемилова

Родилась 27 февраля 1929 года во Фрунзе.

С 1943-го — прима-балерина кыргызского театра. Исполнила ведущие сольные партии мирового и национального балета.

В 1953-1958 годах обучалась в ГИТИС имени Анатолия Луначарского по специальности «режиссер-балетмейстер» и по окончании вуза стала первой женщиной-балетмейстером в КР. В 1959-м назначена на должность главного хореографа-постановщика Кыргызского театра оперы и балета.

Как балетмейстер-постановщик стояла у истоков балетного театра не только Кыргызстана, но и Якутии, Монголии, Вьетнама.

В 1959 году была главным балетмейстером культурной программы Киргизской ССР на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.

В 1964-м Кулбубу Мадемиловой присвоено почетное звание заслуженного деятеля культуры Киргизской ССР. В 1979 году за большие заслуги в области хореографического искусства присвоено почетное звание народной артистки Киргизской ССР.

Умерла 27 июля 2018-го.

