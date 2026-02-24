КР экспортировала в 2025 году 3,886 миллиарда киловатт-часов электроэнергии

Кыргызстан экспортировал в прошлом году 3,886 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству заявил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

По его словам, в 2025-м республика выработала всего 15,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, из них ГЭС выработали 12,9 миллиарда, ТЭЦ Бишкека — 2 миллиарда, малые ГЭС — 450 миллионов.

«А потребность составляет 19,3 миллиарда киловатт-часов. Недостающий объем в 3,886 миллиарда киловатт-часов электроэнергии экспортирован из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и России», — отметил чиновник.

Он добавил, что, по данным НЭСК, в прошлом году к сети добавилось 26 тысяч 448 новых абонентов, что равноценно 1 тысяче 974 мегаваттам электроэнергии.