Финский залив впервые за 15 лет полностью покрылся льдом

Финский залив впервые за 15 лет полностью покрылся льдом. Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга и Ленинградской области России Александр Колесов отметил, что лед покрыл всю акваторию Финского залива.

«Сохранение тихой и морозной погоды в последние несколько дней позволило замерзнуть всему Финскому заливу, и он полностью покрылся льдом. В горле залива 2-3 дня сохранялся молодой лед, он достаточно тонкий и прозрачный, поэтому он плохо просматривается на спутниковых снимках такого разрешения, но он там есть», — прокомментировал специалист.

Последний раз Финский залив промерзал в 2010 и 2011 годах.

Ранее Александр Колесов опубликовал снимок из космоса и сообщил, что лед покрыл 100 процентов площади Ладожского озера.

Ранее сообщалось, что в Москве был зафиксирован снегопад, побивший рекорд 1970 года.
22 февраля, воскресенье
