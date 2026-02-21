В Бишкеке установят копию карты мира, созданной в XI веке Махмудом Кашгари

В Бишкеке хотят установить копию карты мира, созданной в XI веке Махмудом Кашгари, на которой центром Земли будет обозначено озеро Иссык-Куль. С инициативой выступает государственный секретарь КР Арслан Койчиев.

Министерству культуры, информации и молодежной политики поручено провести конкурс и отобрать лучший проект.

Отмечается, что карта была создана в период исламского ренессанса в Центральной Азии и имеет важное историко-культурное значение. Установка карты мира станет частью мероприятий, приуроченных к тысячилетию Махмуда Кашгари-Барскани.

Махмуд Кашгари-Барскани (XI век) — выдающийся тюркский ученый-энциклопедист, филолог, лексикограф и картограф, родом из города Барсхан (около озера Иссык-Куль). Автор фундаментального труда «Диван лугат ат-турк» («Словарь тюркских наречий», 1072–1074), который является энциклопедией тюркской культуры, языка, фольклора и этнографии.