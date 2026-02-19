Государственный департамент США разрабатывает интернет-портал, который позволит пользователям в других странах получать доступ к информации, заблокированной их правительствами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, ресурс планируют разместить по адресу freedom.gov. Через платформу жители европейских и других государств смогут обходить национальные ограничения доступа к контенту.

Один из собеседников Reuters рассказал, что обсуждалась возможность маскировки пользовательского трафика под исходящий из США с помощью VPN-технологий. При этом американские власти, по его словам, не намерены отслеживать активность посетителей портала.

Проект курирует заместитель госсекретаря Сара Роджерс. Инициативу планировали представить на Мюнхенской конференции по безопасности, однако презентацию отложили на неопределенный срок.

Внутри Госдепартамента идея вызвала дискуссию. Некоторые сотрудники выражают опасения, что через платформу пользователи смогут получать доступ к материалам, признанным экстремистскими или разжигающими ненависть.

По оценке Reuters, запуск сервиса может осложнить отношения между Белым домом и европейскими союзниками, а также создать впечатление, что Вашингтон поощряет граждан ЕС игнорировать местное законодательство.