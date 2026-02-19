21:33
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Общество

Госдеп США готовит портал для обхода интернет-блокировок — Reuters

Государственный департамент США разрабатывает интернет-портал, который позволит пользователям в других странах получать доступ к информации, заблокированной их правительствами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, ресурс планируют разместить по адресу freedom.gov. Через платформу жители европейских и других государств смогут обходить национальные ограничения доступа к контенту.

Один из собеседников Reuters рассказал, что обсуждалась возможность маскировки пользовательского трафика под исходящий из США с помощью VPN-технологий. При этом американские власти, по его словам, не намерены отслеживать активность посетителей портала.

Проект курирует заместитель госсекретаря Сара Роджерс. Инициативу планировали представить на Мюнхенской конференции по безопасности, однако презентацию отложили на неопределенный срок.

Внутри Госдепартамента идея вызвала дискуссию. Некоторые сотрудники выражают опасения, что через платформу пользователи смогут получать доступ к материалам, признанным экстремистскими или разжигающими ненависть.

По оценке Reuters, запуск сервиса может осложнить отношения между Белым домом и европейскими союзниками, а также создать впечатление, что Вашингтон поощряет граждан ЕС игнорировать местное законодательство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362799/
просмотров: 69
Версия для печати
Популярные новости
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время Орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать
Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и&nbsp;дело о&nbsp;массовых беспорядках Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и дело о массовых беспорядках
Бизнес
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
MEGA поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступлением священного месяца Орозо MEGA поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
19 февраля, четверг
21:28
Госдеп США готовит портал для обхода интернет-блокировок — Reuters Госдеп США готовит портал для обхода интернет-блокирово...
21:15
В Бишкеке задержали подозреваемого в крупной афере с жильем
21:08
Соцфонд упростил назначение пенсий и ввел льготные тарифы для таксистов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 февраля: без осадков
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке