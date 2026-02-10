МВД опровергло сообщения о передаче полка спецназначения в подчинение президенту

Министерство внутренних дел КР опровергло информацию о якобы передаче полка специального назначения МВД в прямое подчинение президента.

Как сообщили в ведомстве, распространяемые в ряде СМИ и социальных сетей сведения о подписании соответствующего указа не соответствуют действительности и не имеют фактических оснований.

Также подчеркнули, что полк специального назначения продолжает работать в штатном режиме.

МВД призвало граждан и представителей СМИ доверять только официальным источникам и воздерживаться от распространения непроверенной информации.