Общество

Об ужасном состоянии в Институте курортологии в Таш-Добо рассказала депутат

Инфраструктура Кыргызского научно-исследовательского института курортологии и восстановительного лечения в селе Таш-Добо (Воронцовка) находится в ужасном состоянии. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Гулсункан Жунушалиева по итогам выездного заседания комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам.

По ее словам, лифты находятся в аварийном состоянии, палаты холодные, окна и двери требуют ремонта.

«Ежегодно в Воронцовке проходят реабилитацию около 15 тысяч человек. Это уникальный институт, здесь трудятся высококвалифицированные специалисты. Важно, чтобы условия работы и лечения были соответствующими», — сказала Гулсункан Жунушалиева.

Она обратилась к главе Минздрава с просьбой посетить здравницу и ознакомиться с ситуацией. Ранее члены комитета рекомендовали ведомству принять меры по оснащению института современным оборудованием, провести там ремонт, улучшить качество услуг и повысить зарплату сотрудникам.

Здание лечебницы построено в 1984 году, и с тех пор там не делали капитальный ремонт.
