В Бишкеке на выходных ожидаются осадки. Прогноз погоды на 5-8 февраля

В Бишкеке во второй половине недели ожидаются осадки. Такой предварительный прогноз дают синоптики.

5 февраля переменная облачность. Ночью столбики термометров опустятся до −1 градуса. Днем обещают потепление до +15 градусов.

6 февраля ночью без осадков и около ноля градусов. Днем возможны дожди, будет +9 градусов.

7 февраля ночью ожидается снег, похолодает до −2 градусов. Днем прогнозируют дождь, переходящий в снег, и температуру воздуха до +3 градусов.

8 февраля ночью будет пасмурно и морозы до −5 градусов. Днем обещают переменную облачность и потепление до +9 градусов.
