Общество

Генпрокуратура Кыргызстана подвела итоги 2025 года

В Генпрокуратуре прошло годовое заседание коллегии, на котором подведены итоги 2025 года. Об этом сообщает ее пресс-служба.

По ее данным, на заседании проведен всесторонний анализ работы, выполненной органами прокуратуры по обеспечению законности, укреплению правопорядка, защите прав и интересов граждан и государства, а также по противодействию коррупции.

«Обсуждены допущенные в деятельности недостатки и меры по их устранению. Генеральный прокурор Максат Асаналиев отметил необходимость системной организации деятельности органов прокуратуры, подчеркнув важность повышения качества прокурорского надзора, усиления работы по защите прав и законных интересов граждан, а также обеспечения точного и единообразного исполнения законов. Также он поставил требования по углубленному анализу каждого обращения при работе с заявлениями и жалобами, недопущению формального подхода и принятию своевременных и обоснованных мер», — говорится в сообщении.

Глава ГП КР обозначил конкретные шаги по обеспечению исполнения стратегических задач, поставленных перед органами прокуратуры, акцентировал внимание на усилении контроля по приоритетным направлениям, соблюдении служебной дисциплины и повышении эффективности работы.
