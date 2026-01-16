На улице Биримдик Кут в Бишкеке установят систему «Автоураган»

После того как на улице Биримдик Кут в Бишкеке уложили новый асфальт, водители стали нарушать скоростной режим. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ столицы.

По ее данным, в целях недопущения ДТП и иных тяжких последствий на указанном участке будут нести службу дополнительные наряды управления.

Также там задействуют мобильный аппаратно-программный комплекс автоматической фиксации нарушений «Автоураган» и выставят дополнительные посты. УПСМ настоятельно призывает водителей строго соблюдать установленный скоростной режим и требования ПДД.

«Безопасность на дороге начинается с дисциплины каждого участника дорожного движения», — говорится в сообщении.