Общество

На улице Биримдик Кут в Бишкеке установят систему «Автоураган»

После того как на улице Биримдик Кут в Бишкеке уложили новый асфальт, водители стали нарушать скоростной режим. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ столицы.

По ее данным, в целях недопущения ДТП и иных тяжких последствий на указанном участке будут нести службу дополнительные наряды управления.

Также там задействуют мобильный аппаратно-программный комплекс автоматической фиксации нарушений «Автоураган» и выставят дополнительные посты. УПСМ настоятельно призывает водителей строго соблюдать установленный скоростной режим и требования ПДД.

«Безопасность на дороге начинается с дисциплины каждого участника дорожного движения», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358208/
просмотров: 383
