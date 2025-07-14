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Общество

Племенным хозяйствам Иссык-Кульской области предоставят беспроцентные ссуды

В области сделан еще один важный шаг в направлении развития племенных хозяйств. В частности  22 племенным хозяйствам области вручили государственные свидетельства. Об этом сообщают в полномочном представительстве президента КР в Иссык-Кульской области.

По данным ведомства, на церемонии вручения первый заместитель полномочного представителя президента КР в Иссык-Кульской области Данияр Арпачиев отметил, что для развития племенных хозяйств аппаратом представительства через Фонд развития Иссык-Куля также предусматриваются и предоставляются беспроцентные ссуды. Это создает дополнительную опору для экономической стабильности хозяйств в регионе.

Также в ходе мероприятия он ответил на ряд интересующих фермеров вопросов и отметил, что развитие племенных хозяйств — это стратегический шаг, направленный на обеспечение внутреннего рынка качественной продукцией и повышение экспортного потенциала.

Следует отметить, что в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, указанные хозяйства в целях распространения племенного скота обязаны продавать 15 процентов своей продукции гражданам Кыргызской Республики. Это требование создает условия для широкого распространения племенного скота внутри страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336159/
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