В Бишкеке пройдут бесплатные мастер-классы по разным видам прикладного искусства

В Бишкеке пройдут бесплатные мастер-классы по разным видам национального прикладного искусства, организованные центром детского творчества района. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, мастер-классы будут проходить по четвергам на «Малом Арбате» (проспект Чуй, 32б) с 16.00 до 18.00 по следующему расписанию:

20 июня — «Фильцевание»;

27 июня — «Художественная лепка» (сувенирные изделия из глины и воздушного пластилина);

4 июля — «Ѳнөр KG» (изготовление поделок из войлока);

11 июля — «Чий чырмакчылык».

В муниципалитете отметили, что мероприятия организованы в рамках Указа президента об утверждении концепции о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности, а также в целях сохранения национальных традиций.

Мэрия приглашает юных бишкекчан принять участие в бесплатных мастер-классах.