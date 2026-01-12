11:55
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

Россияне все чаще выбирают Кыргызстан для пластических операций

Россияне все чаще выбирают Кыргызстан для пластических операций. Об этом сообщил хирург, один из ведущих специалистов республики в данной области Дмитрий Прокопьев.

иллюстративное
Фото иллюстративное

«Если говорить о числе иностранных пациентов, то здесь сильное значение имеет сезонность. Есть периоды, когда больше приезжих, когда меньше. В летнее время, когда у людей отпуска, есть возможность выбраться — таких пациентов становится больше. Я думаю, что может доходить до 40 процентов от общего числа», — рассказал он.

По словам Дмитрия Прокопьева, в КР за медицинским обслуживанием люди едут из государств как ближнего, так и дальнего зарубежья. Часто пациенты летят из Объединенных Арабских Эмиратов, бывают гости из Европы, Великобритании. Но наибольшее число клиентов — из стран СНГ, в первую очередь из Казахстана и России. Причем в последние несколько лет число россиян неуклонно растет, в то время как казахстанцев становится несколько меньше.

«Узнают о Кыргызстане разными путями... В основном, наверное, посредством «сарафанного радио». По крайней мере, у меня так. То есть кто-то, кто делал операцию в нашей республике, рассказывает своим знакомым о своем опыте. Буквально две недели назад так прилетал пациент из Англии. Ему там рассказали, что здесь все хорошо, и он решился. Есть также хирурги и клиники, у которых хорошо развиты соцсети — Instagram, например. Узнают и оттуда», — добавил хирург.

Наиболее востребованными процедурами среди иностранцев являются операции по улучшению контуров тела, такие как увеличение груди, послеродовая коррекция живота, липосакция. Также очень популярны омолаживающие процедуры для лица, такие как подтяжка и блефаропластика.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357457/
просмотров: 968
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержаны пластический хирург и косметологи-контрабандисты
Мальчик 10 лет жил без носа и глаза. Ему бесплатно реконструируют лицо
Жертвы пластических операций обратились к Дастану Бекешеву: что он советует
Пластический хирург о секретах кыргызских женщин и мужчин
Популярные новости
&laquo;Эффект помады&raquo;, или Почему в&nbsp;кафе и&nbsp;ресторанах Бишкека полно посетителей «Эффект помады», или Почему в кафе и ресторанах Бишкека полно посетителей
Муфтият КР&nbsp;предупредил паломников и&nbsp;туркомпании, организующие умру Муфтият КР предупредил паломников и туркомпании, организующие умру
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
Кыргызский&nbsp;&mdash; это логика. Виктория Кринвальд о&nbsp;том, как быстро выучить госязык Кыргызский — это логика. Виктория Кринвальд о том, как быстро выучить госязык
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
12 января, понедельник
11:52
В Мекке начали строить бесплатную гостиницу для паломников из Кыргызстана В Мекке начали строить бесплатную гостиницу для паломни...
11:50
Поддержка бизнеса: снижены налоги и отменены отдельные лицензии
11:45
Из-за сильных морозов школьники в Нарынской области переведены на онлайн
11:34
Кубок Азии U-23. Кыргызстан опустился на последнее место в турнирной таблице
11:21
Зимний прием. В вузах Кыргызстана начался второй тур