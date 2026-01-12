Россияне все чаще выбирают Кыргызстан для пластических операций. Об этом сообщил хирург, один из ведущих специалистов республики в данной области Дмитрий Прокопьев.

Фото иллюстративное

«Если говорить о числе иностранных пациентов, то здесь сильное значение имеет сезонность. Есть периоды, когда больше приезжих, когда меньше. В летнее время, когда у людей отпуска, есть возможность выбраться — таких пациентов становится больше. Я думаю, что может доходить до 40 процентов от общего числа», — рассказал он.

По словам Дмитрия Прокопьева, в КР за медицинским обслуживанием люди едут из государств как ближнего, так и дальнего зарубежья. Часто пациенты летят из Объединенных Арабских Эмиратов, бывают гости из Европы, Великобритании. Но наибольшее число клиентов — из стран СНГ, в первую очередь из Казахстана и России. Причем в последние несколько лет число россиян неуклонно растет, в то время как казахстанцев становится несколько меньше.

«Узнают о Кыргызстане разными путями... В основном, наверное, посредством «сарафанного радио». По крайней мере, у меня так. То есть кто-то, кто делал операцию в нашей республике, рассказывает своим знакомым о своем опыте. Буквально две недели назад так прилетал пациент из Англии. Ему там рассказали, что здесь все хорошо, и он решился. Есть также хирурги и клиники, у которых хорошо развиты соцсети — Instagram, например. Узнают и оттуда», — добавил хирург.

Наиболее востребованными процедурами среди иностранцев являются операции по улучшению контуров тела, такие как увеличение груди, послеродовая коррекция живота, липосакция. Также очень популярны омолаживающие процедуры для лица, такие как подтяжка и блефаропластика.