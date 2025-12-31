Какими в Бишкеке будут первые дни 2026 года. Прогноз погоды на 1-4 января

В Бишкеке во второй половине осадки не ожидаются. Такой предварительный прогноз дают синоптики.

1 января дожди, ночью — переходящие в снег. Температура воздуха в темное время суток опустится до +2 градусов. Днем будет +6 градусов.

2 января переменная облачность. Ночью похолодает до 0 градусов. Днем воздух прогреется до +8 градусов.

3 января также без осадков. Ночью ожидается около 0 градусов. Днем немного потеплеет — до +14 градусов.

4 января будет облачно. Ночью прогнозируют около +2 градусов, днем обещают +10 градусов.