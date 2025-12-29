14:16
Общество

Подарки вместо штрафов: в Бишкеке прошла акция по безопасности движения

Сегодня в Кыргызстане прошла республиканская профилактическая акция «Соблюдение правил дорожного движения — гарантия жизни человека!».

Основное мероприятие состоялось на площади Ала-Тоо в Бишкеке с участием сотрудников Управления патрульной службы милиции МВД КР.

В ходе мероприятия инспекторы останавливали автомобилистов не для составления протоколов, а для профилактических бесед. Водителям напоминали о необходимости соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными за рулем и нести личную ответственность за безопасность на дорогах.

Необычный формат инициативы вызвал у автомобилистов удивление и улыбки — многие охотно останавливались и вступали в диалог с инспекторами.

В качестве памятных подарков участникам вручали сладости, книги с правилами дорожного движения и тематические кружки с напоминаниями о ПДД.

Как отметили в УПСМ, мероприятие направлено на формирование культуры безопасного вождения и профилактику дорожно-транспортных происшествий. В ведомстве подчеркнули, что соблюдение ПДД — это вопрос сохранения жизни и здоровья, а не формальность.
