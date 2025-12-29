Подарки вместо штрафов: в Бишкеке прошла акция по безопасности движения

Сегодня в Кыргызстане прошла республиканская профилактическая акция «Соблюдение правил дорожного движения — гарантия жизни человека!».
Основное мероприятие состоялось на площади Ала-Тоо в Бишкеке с участием сотрудников Управления патрульной службы милиции МВД КР.
Необычный формат инициативы вызвал у автомобилистов удивление и улыбки — многие охотно останавливались и вступали в диалог с инспекторами.
Как отметили в УПСМ, мероприятие направлено на формирование культуры безопасного вождения и профилактику дорожно-транспортных происшествий. В ведомстве подчеркнули, что соблюдение ПДД — это вопрос сохранения жизни и здоровья, а не формальность.