На КПП «Торугарт» более 21 тонны говядины из Пакистана не пропустили в КР

На пограничном ветеринарном контрольном пункте «Торугарт» в Нарынской области 21 тысячу 800 килограммов говядины, перевозимой из Пакистана через Китай, не допустили на территорию Кыргызстана. Об этом сообщает Минводсельпром.

По его данным, груз проверили инспекторы пограничного ветеринарного контроля. В ходе досмотра выявлено несоблюдение ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза. В частности, сопроводительные ветеринарные документы не соответствовали установленным требованиям, а также нарушены ветеринарно-санитарные нормы при перевозке мяса.

По итогам проверки инспекторы составили соответствующие акты возврата. Груз отправлен обратно через КПП «Торугарт».



