Общество

В Бишкеке ночью ожидаются незначительные морозы. Прогноз погоды на 25-28 декабря

В Бишкеке во второй половине недели ночью ожидаются незначительные морозы. Такой предварительный прогноз дают синоптики.

25 декабря без осадков. Температура воздуха опустится до −4 градусов. Днем потеплеет до +7 градусов.

26 декабря ночью будет облачно и похолодает до −2 градусов. Днем воздух прогреется до +5 градусов.

27 декабря ночью ожидается снег, температура — около −5 градусов. Днем будет переменная облачность и +4 градуса.

28 декабря снега и дождей не прогнозируют. Ночью будет около −4 градусов, днем обещают потепление до +6 градусов.
